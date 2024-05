Significato della soluzione per: La usano gli anglosassoni per misurare la tempertura

Il grado Fahrenheit (pronuncia tedesca: ['fanhat]; inglese: ['fænhat]) è l'unità di una scala di misura della temperatura così chiamata in onore del fisico tedesco Daniel Gabriel Fahrenheit, che la propose nel 1724. È tuttora in uso esclusivamente negli Stati Uniti (inclusi i territori non incorporati e negli Stati liberamente associati del Pacifico come Palau, gli Stati Federati di Micronesia, le isole Marshall), le isole Cayman e la Liberia.

fahrenheit ( approfondimento) inv

(fisica) (chimica) (di) scala termometrica in uso nei paesi di lingua inglese, che convenzionalmente pone la temperatura di congelamento dell'acqua a 32 gradi e quella di ebollizione a 212 un certo numero di gradi fahrenheit corrisponde alla somma di nove quinti dei gradi Celsius corrispondenti e di 32

lemma non sillababile

in onore di Daniel Gabriel Fahrenheit