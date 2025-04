Una Via che conduce a Roma - Soluzione Cruciverba: Appia

APPIA

Lo sapevi che? Pantheon (Roma): Il Pantheon (in greco antico: p???e?? [?e???]?, Pántheon [hierón], "[tempio] di tutti gli dei"), in latino classico Pantheum, è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.