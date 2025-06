Collega Roma e Brindisi nei cruciverba: la soluzione è Appia

Home / Soluzioni Cruciverba / Collega Roma e Brindisi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Collega Roma e Brindisi' è 'Appia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPIA

Curiosità e Significato di "Appia"

Vuoi sapere di più su Appia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Appia.

Perché la soluzione è Appia? Appia è il nome della celebre via romana, l’antica strada che collegava Roma a Brindisi, cuore del commercio e delle comunicazioni dell’epoca. Simbolo di connessione e storia, l’Appia Antica rappresenta ancora oggi un patrimonio archeologico e culturale di grande valore, testimone della grandezza dell’Impero Romano. Un percorso tra passato e modernità, che continua a unire le terre e le persone.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Antica Via romana con le catacombeLa via che collegava Roma a BrindisiUna Via di catacombeLa strada statale che collega Roma a TerracinaTreno superveloce che collega Milano a RomaCollega Roma e Milano in circa tre ore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Appia

Stai cercando la risposta alla definizione "Collega Roma e Brindisi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIAL" TRIAL

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.