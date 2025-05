Antica Via romana con le catacombe nei cruciverba: la soluzione è Appia

Home / Soluzioni Cruciverba / Antica Via romana con le catacombe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antica Via romana con le catacombe' è 'Appia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPIA

Curiosità e Significato di "Appia"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Appia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Appia.

Perché la soluzione è Appia? L'Appia Antica è una delle strade romane più celebri, costruita nel 312 a.C. per collegare Roma al porto di Brindisi. Oltre a essere un'importante via di comunicazione, lungo il suo percorso si trovano molte catacombe, che testimoniano la storia cristiana e l'arte funeraria dell'epoca. Oggi, camminare lungo l'Appia significa immergersi in un viaggio nel tempo, tra rovine storiche e paesaggi suggestivi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La via che collegava Roma a BrindisiUna Via di catacombeLa via con la tomba di Cecilia MetellaAntica via romanaAntica strada consolare romanaVia romana con le catacombe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Appia

La definizione "Antica Via romana con le catacombe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I O I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORDINI" ORDINI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.