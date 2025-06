Chi le usa cambia continuamente... livello nei cruciverba: la soluzione è Scale

SCALE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Scale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Scale.

Perché la soluzione è Scale? La parola scale indica uno strumento usato per misurare o confrontare dimensioni, peso o livello di qualcosa. Può essere anche un sistema di gradini che permette di salire o scendere tra diversi livelli. La sua versatilità lo rende indispensabile in molte situazioni quotidiane e professionali. Insomma, cambiare continuamente il livello significa spesso usare una nuova scala per adattarsi alle esigenze del momento.

La definizione "Chi le usa cambia continuamente... livello" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T T E C S R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCETTRO" SCETTRO

