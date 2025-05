Nelle stazioni ci sono le mobili nei cruciverba: la soluzione è Scale

SCALE

Curiosità e Significato di "Scale"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Scale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola scale si riferisce a strutture mobili presenti in molte stazioni, utilizzate per collegare diversi piani. Possono essere scale fisse o mobili (come le scale mobili), facilitando il movimento delle persone da un livello all'altro. Queste sono essenziali per migliorare l’accessibilità e il flusso di affluenza.

Come si scrive la soluzione: Scale

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

