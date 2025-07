Il pianista le fa senza muoversi nei cruciverba: la soluzione è Scale

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pianista le fa senza muoversi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pianista le fa senza muoversi' è 'Scale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALE

Curiosità e Significato di Scale

La parola Scale è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scale.

Perché la soluzione è Scale? Una scala è una sequenza ordinata di note musicali, fondamentale per il pianista che può suonarla senza spostarsi, semplicemente premendo i tasti con le dita. È anche un elemento architettonico che permette di salire o scendere tra piani. In entrambi i casi, rappresenta un percorso strutturato e armonioso, essenziale in musica e costruzioni. Insomma, la scala collega mondi diversi in modo semplice ed efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fa senza volerloLa fa il diavolo senza fare il coperchioConsente a Harry Potter di muoversi senza essere scortoIl diavolo le fa senza coperchiL effetto del pianista che fa scivolare le dita sui tasti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scale

Non riesci a risolvere la definizione "Il pianista le fa senza muoversi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S A T P H P W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WHATSAPP" WHATSAPP

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.