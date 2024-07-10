Si affondano nel terreno nei cruciverba: la soluzione è Radici
RADICI
La definizione "Si affondano nel terreno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 6 lettere della soluzione Radici:
R Roma
A Ancona
D Domodossola
I Imola
C Como
I Imola
