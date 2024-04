La Soluzione ♚ Si abbarbicano al terreno

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si abbarbicano al terreno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RADICI

Curiosità su Si abbarbicano al terreno: Edificato nel xiv secolo, la struttura si sviluppa su tre piani, due fuori terra e uno interrato, che si abbarbicano attorno a una corte centrale piuttosto...

