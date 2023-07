Attrezzi con cui si dissoda il terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzi con cui si dissoda il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VANGHE

Significato/Curiosita : Attrezzi con cui si dissoda il terreno

Garfagnana. nelle miniere dell'alto lazio ci si procacciava il ferro per gli attrezzi degli scalpellini, che si reclutavano soprattutto in lombardia e piemonte... Il vang è una manovra costituita da un paranco che permette di mantenere basso il boma alle andature portanti, nelle quali la tensione della scotta (n... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Attrezzi con cui si dissoda il terreno : attrezzi; dissoda; terreno; Una dotazione di attrezzi ; attrezzi in palestra per rafforzare le gambe; Trasportati dal carro attrezzi ; attrezzi che si lanciano nello stadio; Accomunano garofano e cassetta degli attrezzi ; Si impugna per dissoda re; dissoda to; dissoda i campi; Terreni dissoda ti; Arnese per dissoda re; Estensione di terreno ; La parte d un albero tagliato che resta nel terreno ; Strappato dal proprio terreno natio; Uno spargimento sul terreno agricolo; Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie;

Cerca altre Definizioni