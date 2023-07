Si conficca nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conficca nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALO

Significato/Curiosità : Si conficca nel terreno

Un palo è un oggetto lungo e sottile che si conficca nel terreno e viene utilizzato per diverse finalità. Può essere fatto di legno, metallo o materiale plastico e ha varie forme e dimensioni, a seconda dell'uso previsto. I pali possono essere impiegati per sostenere strutture come recinzioni, tende o bandiere. In agricoltura, vengono utilizzati per sostenere piante rampicanti o per creare orti verticali. Nei lavori edili, i pali vengono conficcati nel terreno per segnare i confini di un cantiere o per sostenere impalcature. Inoltre, i pali sono essenziali per la costruzione di telegrafi, tralicci e linee elettriche. Il palo è un elemento comune e versatile che svolge un ruolo importante in molte attività umane.

