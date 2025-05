Si conficcano nel terreno nei cruciverba: la soluzione è Pioli

PIOLI

Curiosità e Significato di "Pioli"

Approfondisci la parola di 5 lettere Pioli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I pioli sono bastoni o elementi di sostegno, solitamente in legno o metallo, che vengono infissi nel terreno per garantire stabilità o supporto. Sono utilizzati in vari contesti, come l'arrampicata, la costruzione di strutture temporanee o per l'ancoraggio di tende. La loro funzione principale è quella di ancorarsi saldamente al suolo.

Come si scrive la soluzione: Pioli

Non riesci a risolvere la definizione "Si conficcano nel terreno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

