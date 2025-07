Volutamente irritanti come certe battute nei cruciverba: la soluzione è Dispettose

DISPETTOSE

Perché la soluzione è Dispettose? Le persone dispettose sono spesso irritanti e provocano fastidio, proprio come alcune battute che, pur scherzose, danno fastidio. Essere dispettosi significa voler disturbare o infastidire gli altri, spesso per gioco o per un capriccio. È un atteggiamento che può nascere dalla voglia di provocare o semplicemente dal desiderio di creare piccoli dispetti. Conoscere questa parola aiuta a capire quando qualcuno agisce con questa attitudine.

Come si scrive la soluzione Dispettose

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

S Savona

E Empoli

