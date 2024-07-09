Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar' è 'Manipur'.

SOLUZIONE: MANIPUR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Manipur? Manipur è una regione dell’India settentrionale che si trova lungo il confine con il Myanmar. Questa area è nota per la sua ricca diversità culturale e storica, oltre che per i paesaggi naturali caratterizzati da foreste e colline. La regione ha un ruolo importante nel contesto geopolitico, poiché rappresenta un punto di connessione tra l’India e i paesi vicini. La sua posizione strategica ha influenzato lo sviluppo locale e le relazioni internazionali della zona.

Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Manipur

Se la definizione "Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Manipur:

M Milano A Ancona N Napoli I Imola P Padova U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato dell Unione Indiana al confine col Myanmar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze.

