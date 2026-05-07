Regione indiana nota per le tigri
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione indiana nota per le tigri' è 'Bengala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BENGALA
Perché la soluzione è Bengala? Bengala è una regione indiana famosa per la sua ricca biodiversità, in particolare per la presenza di numerose tigri. Questa area si estende tra le foreste del Bengala Occidentale e del Bangladesh, offrendo habitat ideali per queste creature ma anche mettendo a rischio la loro sopravvivenza a causa della deforestazione e del bracconaggio. La regione rappresenta un importante centro di conservazione e di studio sulla fauna selvatica, attirando ricercatori e appassionati di natura da tutto il mondo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione indiana nota per le tigri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Regione indiana nota per le tigri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bengala
La soluzione associata alla definizione "Regione indiana nota per le tigri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione indiana nota per le tigri" conferma che la soluzione 'Bengala' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Bengala
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione indiana nota per le tigri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bengala' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nasce da un gatto domestico e un gatto leopardoArea d origine della tigre più comuneSpettacolari fuochi artificialiLa regione indiana con i fiumi Godavari e KrishnaLa regione dell Istria nota per le dolineRegione nota per le gesta di Giasone e gli ArgonautiRegione della Sardegna nota per i viniRegione francese nota per i vini
R O M I P