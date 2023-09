È stato Segretario dell ONU dal 1982 al 1991: de Cuellar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stato Segretario dell ONU dal 1982 al 1991: de Cuellar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PEREZ

Significato/Curiosita : E stato segretario dell onu dal 1982 al 1991: de cuellar

Dall'url originale il 20 settembre 2014). ^ (en) javier pérez de cuéllar (peru), su un.org, onu. url consultato il 9 novembre 2014 (archiviato dall'url originale... Argentina perez – area non incorporata nella contea di modoc pérez pérez – villaggio cubano della comune della florida, provincia di camagüey monte perez – monte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

