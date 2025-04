La rischia chi gioca - Soluzione Cruciverba: Perdita

PERDITA

Lo sapevi che? Igor Tudor: Igor Tudor (Spalato, 16 aprile 1978) è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico della Juventus. Cresciuto in patria nell'Hajduk Spalato, club in cui ha anche chiuso la carriera agonistica, da calciatore ha trascorso varie annate in Italia legando il proprio nome a quello della Juventus, con cui ha vinto due scudetti (2001-2002 e 2002-2003) e giocato una finale di UEFA Champions League (2003).

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.