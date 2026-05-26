Un magistrato dell antica Atene

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un magistrato dell antica Atene' è 'Arconte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCONTE

Perchè la soluzione è Arconte? L’arconte era una figura importante nell’antica Atene, responsabile di funzioni giudiziarie e amministrative. Questa figura, scelta tra cittadini di alto livello, svolgeva un ruolo centrale nel mantenere l’ordine e l’equità nelle decisioni pubbliche, contribuendo alla vita politica della città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un magistrato dell antica Atene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arconte

In presenza della definizione "Un magistrato dell antica Atene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arconte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un magistrato dell antica Atene

Un magistrato dell antica Atene Risposta: ARCONTE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona R Roma C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Arconte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un magistrato dell antica Atene". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.