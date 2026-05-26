Un magistrato dell antica Atene
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SOLUZIONE: ARCONTE
Perchè la soluzione è Arconte? L’arconte era una figura importante nell’antica Atene, responsabile di funzioni giudiziarie e amministrative. Questa figura, scelta tra cittadini di alto livello, svolgeva un ruolo centrale nel mantenere l’ordine e l’equità nelle decisioni pubbliche, contribuendo alla vita politica della città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un magistrato dell antica Atene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arconte
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un magistrato dell antica Atene
- Risposta: ARCONTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Arconte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un magistrato dell antica Atene". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con magistrato: Un magistrato dell antica Roma
Con antica: Antica città della Giudea
Con atene: Sono famosi i trenta di Atene