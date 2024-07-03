Una città della Basilicata

Home / Soluzioni Cruciverba / Una città della Basilicata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una città della Basilicata' è 'Melfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MELFI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una città della Basilicata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una città della Basilicata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Melfi? Melfi è un centro abitato situato nella regione della Basilicata, noto per la sua storia antica e il suo patrimonio culturale. La città si trova in una zona strategica, circondata da colline e attraversata da importanti vie di comunicazione. Tra le sue attrazioni si trovano castelli, chiese e musei che testimoniano il passato ricco e variegato. La comunità locale mantiene vive tradizioni secolari che rendono Melfi un luogo affascinante e ricco di storia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una città della Basilicata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Melfi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città della Basilicata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una città della Basilicata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Melfi:

M Milano E Empoli L Livorno F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una città della Basilicata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città della Basilicata con i celebri SassiLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mari