Danno nome a un parco regionale della Basilicata

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Danno nome a un parco regionale della Basilicata' è 'Piccole Dolomiti Lucane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danno nome a un parco regionale della Basilicata" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danno nome a un parco regionale della Basilicata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piccole Dolomiti Lucane? Le Piccole Dolomiti Lucane sono un suggestivo gruppo montuoso situato nella regione Basilicata, noto per le sue formazioni rocciose affascinanti e il paesaggio unico. Questo parco regionale protegge la natura e invita gli escursionisti a scoprire sentieri tra le rocce e la flora locale. La sua bellezza ha portato a dare il nome a questa area, rendendola un punto di riferimento per chi cerca natura e tranquillità.

Danno nome a un parco regionale della Basilicata nei cruciverba: la soluzione di 21 lettere è Piccole Dolomiti Lucane

In presenza della definizione "Danno nome a un parco regionale della Basilicata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danno nome a un parco regionale della Basilicata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Piccole Dolomiti Lucane:

P Padova I Imola C Como C Como O Otranto L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto M Milano I Imola T Torino I Imola L Livorno U Udine C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danno nome a un parco regionale della Basilicata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

