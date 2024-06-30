Terreni di alti alberi

Home / Soluzioni Cruciverba / Terreni di alti alberi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Terreni di alti alberi' è 'Plataneti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATANETI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Terreni di alti alberi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terreni di alti alberi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Plataneti? I platani sono alberi di grandi dimensioni che si sviluppano in ambienti urbani e naturali. Queste piante sono apprezzate per la loro imponenza e la chioma estesa, che offre un'ampia ombra durante le calde giornate estive. I loro tronchi robusti e le foglie ampie contribuiscono a creare spazi verdi di grande valore estetico e ambientale. La presenza di questi alberi arricchisce il paesaggio, rendendo i luoghi più vivibili e piacevoli.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Terreni di alti alberi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Plataneti

Se la definizione "Terreni di alti alberi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terreni di alti alberi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Plataneti:

P Padova L Livorno A Ancona T Torino A Ancona N Napoli E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terreni di alti alberi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Boschi di frondosi alberiTerreni piantati ad alberi di TaggiaAlberi da terreni umidiAlti alberi dalla corteccia spesso grigiaAlti alberi da viali dai fiori profumatissimiNidifica su alti alberi