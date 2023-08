Alti alberi da viali dai fiori profumatissimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alti alberi da viali dai fiori profumatissimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIGLI

Significato/Curiosità : Alti alberi da viali dai fiori profumatissimi

I tigli sono maestosi alberi che spesso adornano viali e strade, creando un'atmosfera incantevole grazie alla loro imponente altezza e ai fiori profumatissimi. Questi alberi appartengono al genere Tilia e sono noti per le loro foglie a forma di cuore e i fiori penduli dal profumo dolce. Durante l'estate, i tigli fioriscono con infiorescenze profumate che attraggono api e altri insetti impollinatori. La loro importanza storica e culturale risale a tempi antichi, quando venivano associati a miti e credenze. Oltre alla loro bellezza estetica, i tigli forniscono ombra e habitat per la fauna, contribuendo all'equilibrio ecologico.

Altre risposte alla domanda : Alti alberi da viali dai fiori profumatissimi : alti; alberi; viali; fiori; profumatissimi; Sono alti alti alti in una canzone di Nilla Pizzi; Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi; Cambiano i salti in balzi; Fiume sudafricano dalle alti ssime cascate; alti alberi dalla corteccia spesso grigia; Gli alberi dell orto di Getsemani; Gli alberi come i castagni; alberi che producono frutti tondeggianti; Il letto tra due alberi ; alberi di mele; Trattenimenti conviviali ; Albero da viali ; Pianta fiorifera da viali ; Sbocchi fluviali ; Nel cortile e nei viali ; Pianta dai fiori viola; I recinti fiori ti con tutte le vocali; Formano la corolla dei fiori ; fiori ranno; fiori bianchi e tropicali simili alle camelie; Alberi da viali dai fiori profumatissimi ; Albero da viali dai fiori profumatissimi ; Rampicante dai fiori profumatissimi ; Fiori profumatissimi ; Frondosi alberi da viali dai fiori profumatissimi ;

Cerca altre Definizioni