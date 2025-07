Alberi da terreni umidi nei cruciverba: la soluzione è Ontani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alberi da terreni umidi' è 'Ontani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONTANI

Curiosità e Significato di Ontani

Vuoi sapere di più su Ontani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ontani.

Perché la soluzione è Ontani? Gli ontani sono alberi che prosperano in terreni umidi e paludosi, spesso lungo le rive di fiumi e laghi. Con i loro tronchi snelli e foglie morbide, sono un segno di ambienti acquatici ricchi di biodiversità. Questi alberi svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema, contribuendo alla stabilità del suolo e all’assorbimento dell’acqua, rendendoli un elemento caratteristico di zone umide in Italia e nel mondo.

Come si scrive la soluzione Ontani

Se ti sei imbattuto nella definizione "Alberi da terreni umidi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

