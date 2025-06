Nidifica su alti alberi nei cruciverba: la soluzione è Corvo

Home / Soluzioni Cruciverba / Nidifica su alti alberi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nidifica su alti alberi' è 'Corvo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORVO

Curiosità e Significato di Corvo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corvo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corvo.

Perché la soluzione è Corvo? Il corvo è un uccello nero molto intelligente, noto per la sua capacità di adattarsi e risolvere problemi. Nidifica su alti alberi, scegliendo posizioni strategiche per proteggere i suoi piccoli dai predatori. Simbolo di mistero e saggezza in molte culture, il corvo ci ricorda l'importanza di osservare attentamente l'ambiente circostante. Un esempio di come la natura trovi sempre modi sorprendenti per sopravvivere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È parlante sulla SettimanaUn vino sicilianoÈ affine alla cornacchiaTerreni di alti alberiAlti alberi dalla corteccia spesso grigiaAlti alberi da viali dai fiori profumatissimi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corvo

Stai cercando la risposta alla definizione "Nidifica su alti alberi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A B I C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CABINE" CABINE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.