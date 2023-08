Alti alberi dalla corteccia spesso grigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alti alberi dalla corteccia spesso grigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BETULLE

Significato/Curiosita : Alti alberi dalla corteccia spesso grigia

Allargata. la corteccia di questo larice è profondamente fessurata e si rompe in larghe scaglie che lasciano vedere il colore rossastro della corteccia (che ha... Note come betulle. il genere comprende oltre 40 specie originarie dell'emisfero boreale. il nome del genere è un latinismo, dal latino betulla, a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

