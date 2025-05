Può stare a cuccia nei cruciverba: la soluzione è Cane

CANE

Curiosità e Significato di "Cane"

La parola Cane è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cane.

Perché la soluzione è Cane? L'espressione può stare a cuccia è spesso utilizzata per riferirsi ai cani, che in italiano si dice stare a cuccia quando devono restare tranquilli nel loro posto. I cani sono animali domestici molto amati, noti per la loro fedeltà e capacità di instaurare legami profondi con gli esseri umani. Questa frase evoca l'immagine di un cane che obbedisce al comando del suo padrone, simbolo di affetto e disciplina.

Come si scrive la soluzione Cane

Non riesci a risolvere la definizione "Può stare a cuccia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

