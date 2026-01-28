Fa stare con le mani in mano

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa stare con le mani in mano

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fa stare con le mani in mano' è 'Inoperosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INOPEROSITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa stare con le mani in mano" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa stare con le mani in mano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Inoperosità? L'inoperosità si manifesta quando si evita di agire o di impegnarsi, rimanendo inattivi e senza fare nulla. È uno stato di pigrizia o di mancanza di iniziativa che porta a non sfruttare le proprie capacità. Questa condizione può derivare da scoraggiamento o semplicemente dalla mancanza di motivazione. Restare inerte può influire negativamente sul proprio sviluppo e sulle opportunità future, evidenziando un periodo di inattività e di assenza di produttività.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fa stare con le mani in mano nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Inoperosità

Per risolvere la definizione "Fa stare con le mani in mano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa stare con le mani in mano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Inoperosità:

I Imola N Napoli O Otranto P Padova E Empoli R Roma O Otranto S Savona I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa stare con le mani in mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È intollerabile per l uomo d azioneAppassiona chi non sa stare con le mani in manoOziose che stanno con le mani in manoFa stare in ansiaSi fa con la mano con la testa o con l occhioSta con le mani in mano