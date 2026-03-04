Lascia stare la L

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lascia stare la L' è 'Ascia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lascia stare la L" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lascia stare la L". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ascia? L'ascia è uno strumento utilizzato fin dall'antichità per tagliare legno o altri materiali. La sua forma tipica prevede una lama affilata fissata a un manico robusto, permettendo di eseguire lavori di falegnameria o di sopravvivenza. La sua funzione principale è dividere o modellare, offrendo precisione e potenza. Questo utensile ha accompagnato l'uomo nelle attività quotidiane e nelle imprese più impegnative. Con la sua utilità, rappresenta uno degli strumenti più antichi e versatili.

Lascia stare la L nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ascia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lascia stare la L" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lascia stare la L" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ascia:

A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lascia stare la L" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

