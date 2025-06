Rannicchiarsi nella cuccia nei cruciverba: la soluzione è Accoccolarsi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rannicchiarsi nella cuccia' è 'Accoccolarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCOCCOLARSI

Curiosità e Significato di Accoccolarsi

Perché la soluzione è Accoccolarsi? Accoccolarsi significa sistemarsi comodamente, spesso in posizione rannicchiata, per trovare conforto o calore. È un gesto dolce e intimo che si fa quando si desidera sentirsi protetti o semplicemente rilassarsi. Spesso associato a momenti di relax, può riguardare sia le persone che gli animali, come un gatto che si rannicchia nella sua cuccia. È un modo di coccolarsi e prendersi cura di sé.

Come si scrive la soluzione Accoccolarsi

Hai trovato la definizione "Rannicchiarsi nella cuccia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A B A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SBARRA" SBARRA

