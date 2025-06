Citazione a parole proprie nei cruciverba: la soluzione è Parafrasi

PARAFRASI

Curiosità e Significato di Parafrasi

Perché la soluzione è Parafrasi? Parafrasi significa ripetere un testo o un pensiero con parole diverse, mantenendo il senso originale. È una tecnica utile per chiarire concetti complessi o evitare il plagio, offrendo una versione personale di ciò che si vuole comunicare. Usata spesso in studio e scrittura, permette di comprendere meglio un messaggio e di esprimerlo in modo originale e efficace.

Come si scrive la soluzione Parafrasi

Stai cercando la risposta alla definizione "Citazione a parole proprie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

F Firenze

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

