L orologio che si carica rovesciandolo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L orologio che si carica rovesciandolo' è 'Clessidra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLESSIDRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L orologio che si carica rovesciandolo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L orologio che si carica rovesciandolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Clessidra? Una clessidra è un oggetto che misura il tempo attraverso il movimento del sabbia tra due contenitori trasparenti. La sua funzione si basa sulla gravità, che permette alla sabbia di scorrere in modo continuo e prevedibile. Questa forma di misurazione del tempo si distingue per la semplicità e l'assenza di meccanismi complessi. La clessidra, quindi, rappresenta un metodo antico e ancora simbolico di calcolare le ore, senza bisogno di energia elettrica o motori.

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L orologio che si carica rovesciandolo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Clessidra

Se la definizione "L orologio che si carica rovesciandolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L orologio che si carica rovesciandolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Clessidra:

C Como L Livorno E Empoli S Savona S Savona I Imola D Domodossola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L orologio che si carica rovesciandolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Timer analogicoA testa in giù tiene il tempoPer farla funzionare bisogna girarlaQuella bianca non si caricaL orologio con cui si prende il tempo degli atletiSi carica dall altoLa sella su cui si carica la somaSi carica per far fumo