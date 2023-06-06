Si carica dall alto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si carica dall alto' è 'Pipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIPA

Come completare la definizione Definizione: Si carica dall alto

Si carica dall alto Risposta: PIPA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: A

Perché la soluzione è Pipa? La parola PIPA si riferisce a un contenitore utilizzato per bere, tipicamente di forma cilindrica e con un beccuccio. La sua caratteristica principale è che si riempie dall’alto, spesso attraverso un foro o un'apertura superiore. Questo metodo di caricamento permette di inserire facilmente liquidi o altri materiali all’interno, facilitando l’uso e il riempimento. La capacità di essere riempita dall’alto è un dettaglio fondamentale per distinguere la PIPA da altri contenitori.

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Si carica dall alto: soluzione cruciverba da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si carica dall alto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pipa'.

Schemi utili per Pipa

Schema parole: 4

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: P___

Schema finale: PIPA

Le 4 lettere della soluzione Pipa

P Padova I Imola P Padova A Ancona

La soluzione 'Pipa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si carica dall alto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.