Quella bianca non si carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella bianca non si carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARMA

Significato/Curiosita : Quella bianca non si carica

Una zona depressa che lentamente si allarga fino a circondare tutto il tronco. colletotricosi (colletotrichum caricae): provoca amarcescenza e la caduta... Significati, vedi carabinieri (disambigua). l'arma dei carabinieri (dapprima corpo dei carabinieri reali e poi arma dei carabinieri reali) è una delle forze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

