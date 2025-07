Timer analogico nei cruciverba: la soluzione è Clessidra

CLESSIDRA

Curiosità e Significato di Clessidra

Approfondisci la parola di 9 lettere Clessidra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Clessidra? La parola clessidra si riferisce a uno strumento antico usato per misurare il tempo, con due campane di vetro collegate da un collo stretto, attraverso cui scorre la sabbia. È un simbolo di passaggio e di attesa, spesso utilizzato per rappresentare il concetto di tempo che scorre lentamente o in modo controllato. La clessidra ci ricorda quanto sia prezioso ogni momento.

Come si scrive la soluzione Clessidra

Se "Timer analogico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

R Roma

A Ancona

