La Soluzione ♚ L orologio con cui si prende il tempo degli atleti La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRONOMETRO .

Curiosità su L orologio con cui si prende il tempo degli atleti: Ladruncolo di paese, si arrangia facendo piccole rapine, tra le cui vittime capita anche bulldozer (il quale gli rifila un orologio "taroccato"). piccoletto... Un cronometro (dal greco antico: , chrónos, "tempo" e µt, métron, "misura") è un orologio progettato per avere elevata accuratezza e precisione. Il termine cronometro viene assegnato ad un orologio dalla Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, una prestigiosa società di certificazione svizzera, dopo averlo sottoposto a prove da cui risulti un errore massimo compreso tra -3 e +6 secondi al giorno, per almeno quindici giorni di funzionamento in diverse condizioni di temperatura ed orientamento. Il termine si riferisce anche ai cronometri di elevata precisione usati per determinare intervalli di tempo nelle gare sportive, anche ...

