Una poltiglia di patate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una poltiglia di patate' è 'Purea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUREA

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Perché la soluzione è Purea? La purea è una preparazione culinaria che consiste in una morbida e omogenea poltiglia di patate schiacciate o frullate. Viene spesso utilizzata come accompagnamento nei pasti, grazie alla sua consistenza cremosa e al sapore delicato. La preparazione può essere arricchita con burro, latte o spezie per migliorare il gusto. La sua consistenza soffice e compatta la rende ideale per essere servita con carni o verdure. La purea è apprezzata in molte cucine tradizionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una poltiglia di patate". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una poltiglia di patate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Purea

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una poltiglia di patate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una poltiglia di patate" conferma che la soluzione 'Purea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Purea

P Padova U Udine R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una poltiglia di patate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Purea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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