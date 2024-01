La Soluzione ♚ Un contorno per il cotechino

La definizione e la soluzione di: Un contorno per il cotechino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un contorno per il cotechino: La purea di patate (in francese purée de pommes de terre, da cui anche purè) è un cibo cotto cremoso, preparato con patate, latte e burro. È utilizzata come contorno per accompagnare piatti di carne come il gulasch, il pollo, la trippa, il brasato e il bangers and mash britannico. In alternativa a latte e burro, alcune varianti ammettono l'utilizzo di formaggio o l'aromatizzazione con noce moscata e sale. Si adattano alla preparazione della purea le varietà più farinose di patata. Lo schiacciato di patate tipico della purea è alla base di preparazione di altre pietanze come gli gnocchi e le patate duchesse. Italiano Sostantivo purea f sing (pl.: puree) (gastronomia) pietanza di verdure, cereali o legumi tritati e lessati in acqua e sale Sillabazione pu | rè | a Etimologia / Derivazione Dal francese purè

Altre risposte : purea; contorno; cotechino;