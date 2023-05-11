Poltiglia di patate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poltiglia di patate' è 'Purea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P U R E A

Perchè la soluzione è Purea? La purea di patate è una preparazione morbida e cremosa, ottenuta schiacciando patate cotte fino a diventare una consistenza liscia. È un piatto semplice e versatile, spesso accompagnato da sughi o formaggi, perfetto per pranzi e cene informali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Poltiglia di patate

Poltiglia di patate Risposta: PUREA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P R A

Inizia con: P

P Finisce con: A

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Poltiglia di patate: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Poltiglia di patate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Purea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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