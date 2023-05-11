Poltiglia di patate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poltiglia di patate' è 'Purea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Purea? La purea di patate è una preparazione morbida e cremosa, ottenuta schiacciando patate cotte fino a diventare una consistenza liscia. È un piatto semplice e versatile, spesso accompagnato da sughi o formaggi, perfetto per pranzi e cene informali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Poltiglia di patate
- Risposta: PUREA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PRA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Poltiglia di patate: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Poltiglia di patate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Purea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.