Poltiglia di patate

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poltiglia di patate' è 'Purea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PUREA

Perchè la soluzione è Purea? La purea di patate è una preparazione morbida e cremosa, ottenuta schiacciando patate cotte fino a diventare una consistenza liscia. È un piatto semplice e versatile, spesso accompagnato da sughi o formaggi, perfetto per pranzi e cene informali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Poltiglia di patate
  • Risposta: PUREA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PRA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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Poltiglia di patate: risposta da 5 lettere

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