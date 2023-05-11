Sbucciare le patate

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sbucciare le patate' è 'Pelare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E L A R E

Perchè la soluzione è Pelare? Pelare le patate significa togliere la buccia esterna, quella sottile pelle che le avvolge. È un passaggio comune in cucina prima di cucinare o preparare piatti come purè o insalate, rendendo le patate più facili da lavorare e più piacevoli da mangiare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sbucciare le patate

Sbucciare le patate Risposta: PELARE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P L E

Inizia con: P

P Finisce con: E

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Sbucciare le patate: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Sbucciare le patate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Pelare. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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