Sbucciare le patate
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sbucciare le patate' è 'Pelare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pelare? Pelare le patate significa togliere la buccia esterna, quella sottile pelle che le avvolge. È un passaggio comune in cucina prima di cucinare o preparare piatti come purè o insalate, rendendo le patate più facili da lavorare e più piacevoli da mangiare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sbucciare le patate
- Risposta: PELARE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PLE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Sbucciare le patate: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Sbucciare le patate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Pelare. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.