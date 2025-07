Passato di verdure nei cruciverba: la soluzione è Purea

PUREA

Curiosità e Significato di Purea

La parola Purea è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Purea.

Perché la soluzione è Purea? Passato di verdure è una crema vellutata ottenuta frullando e filtrando verdure cotte, ideale per gustare un piatto leggero e saporito. La soluzione purea indica proprio questa consistenza omogenea e morbida, perfetta per zuppe, bimbi o piatti raffinati. È un modo semplice e versatile per valorizzare le verdure, rendendole più digeribili e piacevoli da mangiare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Minestra di passato di verdureIl proprio passato professionaleDesinenza da participio passatoWinston statista britannico del passatoUna venditrice di verdure

Come si scrive la soluzione Purea

La definizione "Passato di verdure" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

R Roma

E Empoli

A Ancona

