SOLUZIONE: AGIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passare dalle parole ai fatti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passare dalle parole ai fatti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Agire? Agire significa tradurre le promesse e le intenzioni in comportamenti concreti. È il passo che trasforma le parole in azioni tangibili, dimostrando coerenza e determinazione. Solo attraverso l'agire si può ottenere un cambiamento reale e duraturo, superando le semplici intenzioni. Questo atteggiamento richiede impegno e coraggio, poiché implica mettere in pratica quanto si dice e affrontare le sfide con decisione.

Se la definizione "Passare dalle parole ai fatti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passare dalle parole ai fatti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Agire:

A Ancona G Genova I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passare dalle parole ai fatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

