AGIRE

Curiosità e Significato di Agire

Perché la soluzione è Agire? Agire significa mettere in moto le proprie capacità e decisioni per affrontare situazioni o raggiungere obiettivi. È il contrario della passività, invita a muoversi, a prendere iniziative e a non aspettare che le cose accadano da sole. In ogni momento, puoi scegliere di agire: questa è la chiave per cambiare e migliorare la tua vita e il mondo che ti circonda.

Come si scrive la soluzione Agire

Hai davanti la definizione "Non rimanere passivi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

G Genova

I Imola

R Roma

E Empoli

