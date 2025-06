Operare nei cruciverba: la soluzione è Agire

AGIRE

Curiosità e Significato di Agire

Perché la soluzione è Agire? Operare significa mettere in atto azioni concrete per raggiungere un obiettivo, intervenendo o agendo su una situazione. È un termine che richiama l'azione, la possibilità di intervenire e di cambiare le cose. In sostanza, è il modo in cui mettiamo in pratica le idee, trasformando i progetti in realtà. Con questa parola si invita sempre a passare dalla teoria alla pratica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Andare... all operaNon restare inattiviDarsi da fareRetti nell operarePrudenza nell operareSi pratica in chirurgia prima di operare

Come si scrive la soluzione Agire

La definizione "Operare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E O E D T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREDETTO" PREDETTO

