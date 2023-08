Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPINIONI

Significato/Curiosita : Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti

Occidentale si sono spesso contrapposte (e a volte sovrapposte) due linee di pensiero: coloro che considerano la conoscenza un prodotto della mente e dell'indagine... che non le semplici opinioni individuali.» platone conferma l'identità tra opinione e apparenza e l'opposizione tra l'opinione e la verità ricercata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

