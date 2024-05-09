Passare ai fatti

SOLUZIONE: AGIRE

Perché la soluzione è Agire? Agire significa mettere in pratica le decisioni e le intenzioni, trasformando le idee in azioni concrete. È il modo per dimostrare determinazione e volontà nel realizzare ciò che si desidera o si deve fare. Attraverso l'azione, si traduce il pensiero in risultato, affrontando le sfide con decisione. Essere attivi e intraprendenti permette di concretizzare i progetti e di dimostrare sinceramente le proprie intenzioni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passare ai fatti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passare ai fatti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La definizione "Passare ai fatti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passare ai fatti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Agire:

A Ancona G Genova I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passare ai fatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

