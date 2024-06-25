Un compasso per i disegni tecnici

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un compasso per i disegni tecnici' è 'Rapportatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPPORTATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un compasso per i disegni tecnici" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un compasso per i disegni tecnici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rapportatore? Il rapportatore è uno strumento utilizzato per misurare e tracciare angoli precisi nei disegni tecnici, facilitando lavori di precisione e progettazione. È costituito da un semicerchio graduato e da un braccio mobile che permette di segnare angoli con facilità. Utilizzato comunemente in architettura e ingegneria, aiuta a ottenere rappresentazioni accurate di figure e strutture. Questo strumento è essenziale per realizzare disegni dettagliati e corretti.

Un compasso per i disegni tecnici nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Rapportatore

Quando la definizione "Un compasso per i disegni tecnici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un compasso per i disegni tecnici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Rapportatore:

R Roma A Ancona P Padova P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un compasso per i disegni tecnici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

