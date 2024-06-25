Il biglietto aereo senza la data nei cruciverba: la soluzione è Open

Sara Verdi | 6 apr 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il biglietto aereo senza la data' è 'Open'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPEN

Approfondisci la parola di 4 lettere Open: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Lo sapevi che? 5 Curiosità da non perdere: banianiscandiccicassettoboracebabbuini

Divertiti e prova a rispondere a queste domande: Microrganismo che necessita d ossigenoCaratterizza un discorso enigmatico e oscuroFinestra che si apre in altoLa maggiore delle isole EolieBella isola greca

Soluzione Il biglietto aereo senza la data - Open

Hai trovato la definizione "Il biglietto aereo senza la data" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 4 lettere della soluzione Open:
O Otranto
P Padova
E Empoli
N Napoli

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.