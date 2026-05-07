L effettua l aereo che fa tappa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L effettua l aereo che fa tappa' è 'Scalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALO

Perché la soluzione è Scalo? Lo scalo è un punto di sosta di un aereo durante il suo viaggio, generalmente tra due destinazioni principali. Questa fermata permette di rifornire il velivolo, far salire o scendere passeggeri, e talvolta effettuare operazioni di manutenzione. Gli scali sono spesso situati in aeroporti di grandi città o hub internazionali, facilitando la connessione tra voli di diversa rotta. La presenza di uno scalo è fondamentale per l'organizzazione efficiente delle rotte aeree e per garantire continuità ai viaggi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L effettua l aereo che fa tappa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L effettua l aereo che fa tappa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scalo

Per risolvere la definizione "L effettua l aereo che fa tappa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L effettua l aereo che fa tappa" conferma che la soluzione 'Scalo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scalo

S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L effettua l aereo che fa tappa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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