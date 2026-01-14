Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero

Home / Soluzioni Cruciverba / Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero' è 'Adulti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADULTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Adulti? Gli adulti sono coloro che, a differenza dei giovani, devono acquistare un biglietto senza riduzioni. La loro condizione comporta il pagamento dell'intero importo per l'ingresso. Spesso, questa distinzione si applica nei mezzi di trasporto o negli eventi, riconoscendo la maggiore età e la responsabilità. È un termine che indica persone mature rispetto ai minori.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Adulti

Se la definizione "Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Adulti:

A Ancona D Domodossola U Udine L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al contrario dei ragazzi pagano il biglietto intero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dovrebbero essere posatiSono usciti dalla giovinezzaUomini fattiForte al contrarioContrario al pudorePresto al contrarioDiluite al contrarioConcavo al contrario