Le famiglie di Pellirosse

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le famiglie di Pellirosse' è 'Tribù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIBÙ

Perché la soluzione è Tribù? Le tribù rappresentano gruppi di persone appartenenti a comunità indigene con caratteristiche culturali, linguistiche e sociali condivise. Sono insiemi di famiglie di Pellirosse che vivono in territori specifici e conservano tradizioni antiche, riti e usanze proprie. La loro organizzazione sociale si basa su legami di sangue e di appartenenza, mantenendo un forte senso di identità e di rispetto per il territorio. La presenza di tribù testimonia la ricchezza e la diversità delle culture indigene nel mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le famiglie di Pellirosse". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Le famiglie di Pellirosse nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tribù

La definizione "Le famiglie di Pellirosse" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le famiglie di Pellirosse" conferma che la soluzione 'Tribù' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tribù

T Torino R Roma I Imola B Bologna Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le famiglie di Pellirosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tribù' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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